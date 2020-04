Subsidie brongerichte emissie-aanpak opgeschort

De Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stallen gaat deze maand niet open. De Coalitie Vitale Varkenshouderij wil duidelijkheid

De Coalitie Vitale Varkenshouderij vraagt nu om de regeling brongerichte verduurzaming stallen uiterlijk 1 mei open te stellen. Er staan volgens de coalitie ondernemers te trappelen om zich in te schrijven. Als deze potentiële deelnemers nog lang moeten wachten, is het risico groot dat zij vastlopen met hun plannen, schrijft de coalitie.

Bouwplannen afgestemd op subsidieregeling

De coalitie weet sinds het najaar van 2019 welke ondernemers in de varkenshouderij willen investeren in brongerichte aanpak van emissies uit varkensstallen. Deze ondernemers hebben hun bouwplannen erop afgestemd dat de subsidieregeling dit voorjaar opengaat.

Uiterlijk vanaf 1 mei intekenen

De regeling zou aanvankelijk in april in de Staatscourant verschijnen. Inschrijven voor deelname kon dan vanaf half april. De coalitie dringt er nu bij het ministerie van LNV op aan om de regeling op korte termijn te publiceren, zodat ondernemers vanaf 1 mei kunnen intekenen. De termijn van de eerste openstelling moet acht weken zijn. In totaal is € 40 miljoen beschikbaar om te innoveren.