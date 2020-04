Sanering blijft fiscale vragen oproepen

De Coalitie Vitale Varkenshouderij adviseert boeren die aan de sanering meedoen goed naar de belastingregels te kijken.

Varkenshouders die de beschikking van RVO.nl in huis hebben voor deelname aan de warme sanering moeten zich goed laten adviseren, vindt de Coalitie Vitale Varkenshouderij. Dat zal in het voortraject gedaan zijn, gaat de coalitie vanuit. Desondanks is het advies nogmaals met de eigen accountant en fiscalist om tafel te gaan, zodat de financiële en fiscale gevolgen van deelname aan de regeling helder zijn.

Veel vragen over sanering

De coalitie zegt dat zij veel vragen ontvingen van boeren over de financiële gevolgen van deelname aan de warme sanering. Deze zijn voorgelegd aan een fiscalist en het ministerie van LNV. De antwoorden staan in een document.

De eerste beschikkingen zijn verstuurd door RVO.nl. De bedrijven met de meeste geuroverlast ontvangen als eerste het saneringscontract.