Saksen breidt preventiemaatregelen AVP uit

De Duitse deelstaat Saksen wil Afrikaanse varkenspest (AVP) onder wilde zwijnen direct detecteren.

Jagers in Saksen zijn verplicht de vindplek van ieder dood of geschoten, ziek wild zwijn te melden bij de diergezondheidsdienst van deze deelstaat. De gezondheidsdienst test de dieren op Afrikaanse varkenspest en zorgt voor de afvoer van het kadavers.

Extra grensmaatregel

In de regio’s langs de Poolse grens moeten jagers tevens elk geschoten wild zwijn melden bij de gezondheidsdienst voor onderzoek op AVP. De regering van de deelstaat Saksen wil met deze aanvullende preventiemaatregelen zo snel mogelijk vaststellen of AVP in het spel is. Snelle herkenning is belangrijk om het virus succesvol te kunnen bestrijden, licht de verantwoordelijke minister toe.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Afrikaanse varkenspest zit volop in Polen, tot 10 kilometer van de Duitse grens. De deelstaat Saksen heeft 6 maart dit jaar een afrastering afgerond om wilde zwijnen uit Polen te weren. Desondanks schaalt Saksen het insleeprisico van AVP als ‘hoog’ in, vooral door menselijk handelen. Dode, verongelukte of geschoten zwijnen zijn volgens de deelstaatregering het meest geschikt om het virus snel en effectief aan te tonen, mocht het toch naar Duitsland komen.