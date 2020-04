Polen grendelt 450 varkensbedrijven af om AVP

Door de Afrikaanse varkenspest (AVP) in de provincie Groot-Polen zitten 450 bedrijven op slot.

Deze liggen allemaal rond het vleesvarkensbedrijf met 10.000 plaatsen waar onlangs AVP is vastgesteld. In het beschermingsgebied met een straal van drie kilometer zitten 61 bedrijven. Het toezichtsgebied heeft een straal van 10 kilometer en telt 391 varkensbedrijven. Gezamenlijk hebben de bedrijven meer dan 30.000 varkens, melden Duitse media.

Een maand geen varkens afvoeren

De bedrijven in het toezichtsgebied mogen in ieder geval een maand geen varkens afvoeren. In het beschermingsgebied is deze periode langer. De Poolse varkenshouders klagen dat de overheden onvoldoende doen om de uitbreiding van AVP tegen te gaan. De provincie Groot-Polen is het meest varkensdichte gebied van het land.