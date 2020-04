Marktdeskundige: gezag van Beursprijs hoogst twijfelachtig

DCA Beursprijs 2.0 voerde vorige week een opmerkelijke en vooral zeer twijfelachtige correctie van de varkensprijs door.

Halverwege vorige week werd de prijs voor geslachte varkens 5 cent verlaagd en voor levende varkens 4 cent. De stroeve vleesafzet door de coronamaatregelen en de uitval van een slachtdag wegens Pasen vallen volgens de marktmeesters van DCA ongelukkig samen. Dat zorgde voor prijsdruk. Een heel zwakke verklaring. Pasen is het elk jaar. Corona houdt de wereld al sinds begin dit jaar zijn greep. Beide zaken zijn dus voorzienbaar.

Geen gezag DCA-notering

De varkensprijs wordt al jaren door de Duitsers gedicteerd. Een hoofdrol daarbij speelt de Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch VEZG, met haar Vereinigungspreis. Dit is de adviesprijs van de Duitse varkensproducenten die doorgaans wordt overgenomen door de slachterijen.

Het prijsrisico van de vleeshandel mag niet achteraf bij de zwakkere schakel, de boer, worden neergelegd

Navraag bij VEZG leert dat zij in haar meer dan 20-jarige geschiedenis nog nooit, maar dan ook nooit, halverwege een termijn van haar weekprijs de notering heeft aangepast

Albert Hortmann-Scholten is de grote rekenmeester achter de Duitse Vereinigungspreis: “Het gezag van deze DCA-notering is hoogst twijfelachtig. Een notering of adviesprijs is alleen zinvol als deze bij een zekere marktdruk stand houdt. Het prijsrisico van de vleeshandel mag niet achteraf bij de zwakkere schakel, de boer, worden neergelegd.”

Vuist maken tegen slachterijen

In Duitsland vragen ze zich hardop af waarom Nederland geen sterke structuur heeft van producentenverenigingen, zoals in Duitsland, of een paar sterke boerencoöperaties. De invloed van de slachterijen op de varkensprijs wordt zo steeds groter in Nederland. Bij de slachterijen zullen ze zich een kriek lachen als bij de enige marktdruk de Beursprijs mee zakt. Dat is ook een zorg, die Hortmann-Scholten aanhaalt. Als je eenmaal toegeeft aan de inkopers, is de geloofwaardigheid van een notering weg en het einde zoek.

Veel kritiek van Nederlandse varkenshouders en handelaren

Ook vanuit Nederland is kritiek, vooral van varkenshouders, maar ook van de handel. Varkenshandelaar Dirk de Wit in Nieuwerbrug aan den Rijn steekt zijn kritiek niet onder stoelen of banken: “Wat stelt de Beursprijs zo voor? Dit kan een kind van 4 jaar ook.”

DCA schrijft op haar website dat zij toonaangevende noteringen maken. Daar bleek in week 15 in ieder geval niets van.