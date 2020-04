Kostprijs Nederlands varken gelijk, stijging in buurlanden

De Nederlandse varkenshouderij hield de kostprijs in 2018 op een vergelijkbaar niveau met die in 2017.

De andere belangrijke Europese varkenslanden hadden in 2018 te maken met een stijging van de kostprijs. Dit blijkt uit het rapport 'International comparison of pigproduction costs 2018' van het internationale economische netwerk Interpig.

Interpig berekende voor Nederland een kostprijs van € 1,52 per kilo geslacht-gewicht, over 2017 was dat € 1,53. Daarmee blijft Nederland het tweede hoogste kostprijsniveau houden van de belangrijkste varkensvleesproducerende landen. Alleen in Duitsland is de kostprijs hoger: € 1,60. De kostprijs in Denemarken en Spanje ligt met respectievelijk € 1,38 en € 1,39 op het laagste niveau. België en Frankrijk vormen met € 1,44 en € 1,43 de middenmoot.

Kostprijs buitenland gestegen met 4 tot 7,5 cent per kilo

Waar Nederland de kostprijs zag stabiliseren, liep de kostprijs in de andere landen met 4 tot 7,5 cent per kilo geslacht gewicht op. De stijging zat vooral in de voerkosten. Nederlandse voerkosten liepen gemiddeld met een cent op, voor de overige landen liep de stijging uiteen met 3 tot 5 cent. De totale voerkosten lagen in Nederland op € 255 per ton, terwijl in Denemarken en Frankrijk € 231 en € 233 betaalden en België en Spanje € 269 en € 263.

Lagere voederconversie voordeel

Naast de geringere stijging van de voerkosten speelt voor Nederland ook de lagere voederconversie in het voordeel. Met 2,65 heeft Nederland de laagste voederconversie. Voor de overige landen loopt deze uiteen van 2,68 tot 2,92.

Mestafzetkosten lopen uit de pas

De Nederlandse varkenshouderij blijft op het gebied van mestafzetkosten uit de pas lopen. Daar waar de overige landen maximaal 4 cent per kilo geslacht-gewicht kwijt zijn, betalen de Nederlandse varkenshouders 10 cent per kilo.