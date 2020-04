Koelen en verwarmen in varkensstal

Installatie Techniek Boxmeer (ITB) heeft een systeem ontwikkeld dat varkensstallen in de zomer kan koelen en in de winter kan verwarmen.

Het systeem heet AIR2-DSK. De ingaande warme buitenlucht in de zomer wordt dóór de lamellen gezogen. Koud water uit het sproeisysteem wordt ’s zomers over de lamellen gesproeid waardoor de inkomende warme buitenlucht afkoelt. Warme uitgaande stallucht stroomt dan langs de lamellen met koude inkomende buitenlucht. Door inkomende buitenlucht in de winter te verwarmen, voorkomen veehouders kou, vocht en tocht bij hun dieren.

Minder ventileren in de zomer

Het product kan ervoor zorgen dat veehouders ’s zomers minder hoeven te ventileren en ’s winters warmte terugwinnen. Hiermee kunnen ze volgens ITB besparen op energie.