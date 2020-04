Emissiearm stalconcept TCF deze zomer in werking

Varkenshouder William Meulendijks in het Brabantse Deurne is een van de drie bedrijven die investeert in een proefstal met het emissiearme systeem Total Circulair Farmconcept (TCF). Als de werkzaamheden volgens planning lopen, zullen komende zomer de eerste emissiemetingen worden gedaan op zijn bedrijf.

In februari kende provincie Noord-Brabant aan drie varkensbedrijven subsidie toe voor de (ver)bouw van de stallen en voor de emissiemetingen. Meulendijks is na de toekenning meteen begonnen met de bouwwerkzaamheden. “De andere twee bedrijven gaan starten als de financiering en vergunningen rond zijn,” aldus Eric van Rijbroek van Kamplan, grondlegger van TCF.

Bij Meulendijks is als eerste met de zuiveringsinstallatie begonnen en tussendoor ook met de verbouwingswerkzaamheden in de bestaande stal. “We moeten onder andere de roosters vervangen”, aldus Meulendijks.

Drijfmest scheiden en geurloos water produceren

Binnenkort wordt de decanter geplaatst om de drijfmest te scheiden, waarna de dunne fractie verder wordt verwerkt tot geurloos water. De varkenshouder verwacht dat de installatie om van mest geurloos water te produceren binnen een maand gereed is. Het zal dan een kleine maand vergen om met deze installatie voldoende geurloos water te produceren om in de mestkelders te gebruiken als spoelvloeistof. In het water zal de mest en urine van de varkens worden opgevangen, als een soort toilet waardoor er minder uitstoot is.

“We zijn blij dat we het systeem eindelijk in de praktijk kunnen brengen,” vertelt Van Rijbroek, die met het TCF-project het voortbestaan van Kamplan wil waarborgen. De testresultaten zullen uitwijzen in hoeverre het systeem succesvol is. Van Rijbroek is overtuigd dat het zeker 80 % emissiereductie kan opleveren.

Proef met TCF in kalverhouderij

TCF is niet alleen in de varkenshouderij toepasbaar, maar ook in de rundveehouderij. In de kalverhouderij, waar 50% reductie moet worden behaald, loopt een proefproject waar binnenkort met samenwerking met kalverintegratie VanDrie Group metingen worden gedaan.