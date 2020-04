België blikt vooruit op AVP-vrije status

De Belgen bereiden een aanvraag voor om de status vrij van Afrikaanse varkenspest terug te krijgen.

Het Belgisch Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) laat weten dat het een aanvraag voorbereidt om wereldwijd weer te boek te komen staan als land dat vrij is van Afrikaanse varkenspest (AVP. Desondanks gaat een aanvraag nog niet de deur uit, laat een woordvoerder weten. De status AVP-vrij kan België ten vroegste in oktober dit jaar terugkrijgen, mits niet opnieuw een besmet wild zwijn wordt ontdekt.

Jaar lang geen virus

Maart dit jaar is het AVP-virus nog aangetroffen in beenderen van wilde zwijnen. De stoffelijke resten waren al maanden oud. Deze vondst betekent voor het FAVV dus niet dat AVP nog circuleert in België. In september 2019 is het laatste zwijn aangetroffen dat besmet bleek. Een land kan de status AVP-vrij terugkrijgen zodra het virus een jaar lang niet is gevonden. Het FAVV hoopt dat de verantwoordelijke, mondiale en Europese diergezondheidsautoriteiten willen meegaan met hun opvatting dat het virus sinds oktober 2019 niet meer rondgaat in België.

Boerenbond voorzichtig positief

Adviseur dierlijke veredeling Wouter Wytynck van belangenbehartiger Boerenbond hoopt vanzelf dat België weer zo snel mogelijk AVP-vrij wordt. Hij is te spreken over de aanpak van de regering in Wallonië om virusvrij te worden. Niettemin houdt hij een slag om de arm. Hoe klein ook, de kans bestaat immers dat het virus alsnog weer wordt aangetoond.

Positieve signalen

Tegenover het ANP zegt de Waalse minister van Natuur en Dierenwelzijn Céline Tellier dit: “We hebben positieve signalen die aangeven dat de crisis rond de Afrikaanse varkenspest voorbij is.” De Afrikaanse varkenspest lijkt dus verdreven uit België. Het virus werd in september 2018 voor het eerst aangetoond in Belgisch Luxemburg.