Westfleisch verwacht ruim 15.000 Improvac-beren

Westfleisch-boeren willen ervaring opdoen met immunocastratie. De slachterij krijgt na Pasen tijdelijk meer Improvac-dieren.

De Duitse vleesverwerker Westfleisch krijgt dit jaar minstens 15.000 beren aan de haak die zijn behandeld met Improvac. Dat vertelt inkoopleider Heribert Qualbrink tijdens de ledendagen van de coöperatie. Begin februari maakte het bedrijf bekend dat hun contractleveranciers tijdelijk alle ruimte krijgen om ervaring op te doen met vaccinatie tegen berengeur. De boeren hebben ruim 15.000 dieren aangemeld. Na Pasen zijn de Improvac-beren welkom.

Qualbrink zegt dat Westfleisch er alles aan doet om volledige marktacceptatie te krijgen voor vlees van castraten, gevaccineerde beren en intacte beren. De varkenshouder maakt de keuze voor welke methode hij kiest, als in Duitsland onverdoofd castreren verboden is in 2021. De keuzevrijheid is nog beperkt.

€ 2 verschil

De opbrengstverschillen tussen gecastreerde dieren, gevaccineerde beren en intacte beren liggen niet meer dan € 2 per dier uit elkaar, vertelt Qualbrink. Het opbrengstverschil hoeft volgens de inkoopleider geen reden te zijn voor een varkenshouder om een bepaalde methode links te laten liggen.

Dit staat los van de kosten. Een beer tweemaal vaccineren met Improvac kost € 3,50, exclusief arbeid, vertelt hij. Verdoofd castreren met isofluraan kost ook een paar euro. En de markt voor beren is tot dusver beperkt.

Logistieke nachtmerrie voor Westfleisch

Onbeperkte marktacceptatie van gelten, beren, kastraten en Improvac-dieren is voor Westfleisch van enorme betekenis. Het is nu een enorme puzzel om het juiste stuk vlees bij de afnemer te krijgen. Een varken wordt in bijna 200 stukjes gesneden. Dit kan dus een snit zijn van een gelt óf van een van de drie berenvarianten.

Als klap op de vuurpijl vraagt de markt ook nog om gangbare varkens en dieren die voldoen aan het Tierwohl-programma.

Zodra de variant borg, intacte beer of gevaccineerde beer geen rol meer speelt op de vleesmarkt, wordt voor Westfleisch het leven eenvoudiger en zakken de logistieke kosten.

Alle opties beschikbaar

Hoe de varkensvleesmarkt er in 2021 uitziet, als onverdoofd castreren verboden is in Duitsland, is nog ongewis. Dít weet Qualbrink wel: “Westfleisch wil de weg vrijmaken voor alle varianten. Dus ja, we vermarkten beren in 2021, en ja, ook Improvac-dieren, en ja, ook borgen.”