Vion ziet winst in 2019 meer dan verdubbelen

Vleesbedrijf Vion profiteert sterk van de enorm Chinese honger naar varkensvlees.

Het bedrijf exporteerde 30% meer vlees naar China in 2019. Deze stijging verklaart voor een groot deel dat de nettowinst in 2019 uitkomt op € 26,6 miljoen, tegenover € 10,2 miljoen in 2018. Het operationele resultaat (voor rente, afschrijvingen en belastingen, red.) stijgt van € 60,5 miljoen in 2018 naar € 113,2 miljoen in 2019.

Investeringen Vion werpen vruchten af

Anderzijds verbeterde het resultaat doordat Vion goedkoper werkt en er beter in slaagt meer waarde toe te voegen aan hun basisgrondstof, vlees. Afgelopen jaren is € 200 miljoen geïnvesteerd in locaties om dit te bereiken en de efficiency te verhogen. Dat werpt nu zijn vruchten af, vertelt CEO Ronald Lotgerink tijdens de toelichting van de jaarcijfers. Hij zegt ‘redelijk tevreden’ te zijn met de resultaten. Lotgerink: “Met deze winstontwikkeling hebben we een flinke stap in de goede richting gezet. Maar het resultaat biedt geen garantie voor dit jaar. Garanties zijn er niet in de vleeswereld. We hebben nu te maken met corona. Een crisis die ik een half jaar geleden niet zag aankomen.”

CEO Ronald Lotgerink

Coronavirus zet vleesmarkt op de kop

De Vion-baas ziet dat het coronavirus de vleesmarkt op zijn kop zet. De afzet van hammen naar Zuid-Europa en buiken naar Zuid-Korea ligt in ieder geval de komende maanden vrijwel stil. Ook eten mensen niet meer buiten de deur, maar kopen veel meer vlees in de supermarkten. Het consumptiepatroon is enorm veranderd. Mensen eten minder luxe producten, maar meer makkelijke producten, zoals gehakt. Vion moet het vlees opeens anders verwaarden.

Herstel varkensstapel China

Desondanks ziet Lotgerink de vleesmarkt voor 2020 niet negatief in. Voor zover hij kan overzien blijft Vion in staat om alle varkens en koeien te verwerken tijdens deze coronacrisis. Ook denkt hij dat de vleesvraag uit China weer aantrekt dit jaar. Lotgerink: “Door corona stagneerde de export naar China. Maar ik verwacht dat dit tijdelijk is.” Lotgerink blijft bij eerdere prognoses dat het herstel van de Chinese varkensstapel zeker drie tot vijf jaar duurt. Door de coronacrisis loopt het herstel ook nog vertraging op.

Over de brexit maakt de Vion-Baas zich geen grote zorgen. Zodra brexit een feit is, zal dat hooguit een paar maanden meer werk geven met exportpapieren en voor de logistiek. Daarna gaat de handel met Groot-Brittannië gewoon door, vermoedt Lotgerink.