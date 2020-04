Vion keert 0,4 cent nabetaling uit over 2019

Varkenshouders die bij Vion kozen voor de garantieprijs beurden een bonus.

Varkenshouders die deelnemen aan het prijsindexgarantie-systeem (PIG) van Vion beurden over 2019 0,4 cent per kilo nabetaling. Met de prijsindexgarantie is het prijsrisico voor de boer afgedekt, zegt Vion. De varkenshouder krijgt nooit te weinig, in vergelijking met toonaangevende noteringen in Duitsland, Denemarken, Spanje en België. Als de varkenshouder meer beurt dan de gewogen gemiddelde prijsmutatie in het buitenland, heeft hij mazzel en mag dat geld houden.

Nabetaling zakt

De nabetaling zakt wel. Over 2018 werd achteraf 1 cent per kilo bonus uitgekeerd. Het jaar daarvoor was de nabetaling 1,2 cent per kilo. Het concept Good Farming Balance werd begin 2017 geïntroduceerd door Vion. Binnen dit concept kunnen varkenshouders kiezen voor het systeem van prijsgarantie, een weekprijs of een langetermijnprijs.