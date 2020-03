Varkensvleesexport in januari 20% hoger dan in 2019

In vergelijking tot een jaar eerder is de Chinese afzet bijna verdubbeld.

De Europese export van varkensvlees startte in januari op een hoog niveau. In de eerste maand is volgens cijfers van de Europese Commissie 21% meer buiten de EU afgezet dan in januari 2019. In totaal exporteerden Europese landen 434.541 ton varkensvlees. Met 270.236 ton beslaat China ruim 60% van de uitvoer. In vergelijking tot een jaar eerder is de Chinese afzet bijna verdubbeld. Japan is met afstand de tweede afnemer van Europees varkensvlees. Met 33.030 ton neemt dit Aziatische land wel 18% minder vlees af dan in januari 2019. De export naar Zuid-Korea bleef met 20.095 ton ruim 30% achter bij een jaar geleden.

EU grootste exporteur van varkensvlees

In vergelijking met andere grote varkensvleesproducerende landen blijft de EU veruit de grootste exporteur. De Verenigde Staten (VS) voerden circa 280.000 ton uit, tegen zo’n 210.000 ton in dezelfde maand vorig jaar. Ook de uitvoercijfers van Canada en Rusland lagen dit jaar hoger maar maken een minder grote stijging door.

De Europese varkenshouders profiteren van de goede vleesafzet. In vergelijking met hun collega’s in de VS of Canada ligt het prijsniveau een stuk hoger. De Europese Commissie noteert gemiddeld € 1,95 per kilo geslacht gewicht, tegen € 1,35 in Brazilië en ruim 99 cent per kilo in de VS en Canada. Daar staat wel tegenover dat de Europese kostprijzen hoger liggen.