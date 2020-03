Piétrain verliest het alleenrecht in Duitsland

Langzaam maar zeker ontstaat in Duitsland markt voor varkens die geen Piétrain-eindbeer als vader hebben.

Dat bevestigt Eduard Eissing, directeur van Topigs-SNW, onderdeel van Topigs Norsvin. Eissing vertelt dat er momenteel 60 à 70 TN Tempo-eindberen liggen, in verschillende ki-stations in Duitsland. Hij is ervan overtuigd dat dit aantal groeit. Een jaar geleden lagen er 20 Tempo’s in Duitse ki-stations.

Vitaler met meer spek

Zowel Duitse slachterijen als varkenshouders discussiëren over de eindbeerkeuze. De varkenshouders zoeken robuuste varkens die hard groeien en liefst ook efficiënt met voer omgaan. De slachterijen staan open voor varkens met meer spek, zonder dat ze daar tot dusver een speciaal afrekenmodel voor hebben. Eissing weet dat er varkenshouders zijn die hun Tempo’s met de AutoFom-techniek laten classificeren door de slachterij en daar goed mee weg komen. Eissing: “Deze koppels zitten tussen 0,99 en 1 indexpunt per kilogram geslacht gewicht.” Vermoedelijk wordt vaker op magervleespercentage afgerekend.

Diverse bedrijfstypen

De Duitse varkenshouders die kiezen voor een TN Tempo-eindbeer zijn divers. In het westen van het land zijn het vaak gesloten bedrijven die kiezen voor een TN Tempo. In het oosten zijn het de grote vermeerderaars met een vaste koppeling met hun mesters. De boeren werken allemaal met vleesrijke zeugen.

Ook voor biggenexport

Van een revolutie is nog geen sprake. Niettemin zijn er in Nederland vermeerderaars die hun biggen in Duitsland afzetten en al gebruikmaken van een Duroc-eindbeer, bevestigen handelsbedrijven. Binnenkort volgt in Boerderij een uitgebreide analyse over de eindbeerkeuze voor de biggenexport.