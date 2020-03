Over vijf tot tien jaar naar speenleeftijd van vijf weken

Biggen later spenen helpt voor goed speengewicht en vermindering speendiarree.

Dit stelt Bert Pappot, technisch specialist biggen bij Trouw Nutrition. Om die reden gaat de speenleeftijd naar zijn mening binnen vijf tot tien jaar naar vijf weken.

In de praktijk ziet Pappot op bedrijven die biggen ouder spenen, dat de biggen het als vleesvarken beter doen. Met een week langer in het kraamhok kunnen biggen 3 tot 4 kilo groeien, wat ook de biggenopbrengst ten goede komt.

De bedrijven ontvingen gemiddeld € 1,50 per big meer. Na het spenen doen de biggen het ook beter. Ze vreten beter en hebben minder last van een speendip.

Minder uitval

De uitval na spenen daalde bij bedrijven van 5 naar 2,5%. Vleesvarkenshouders die de oudere biggen op stal krijgen, kunnen de dieren volgens Trouw ongeveer een week eerder slachtrijp krijgen en daardoor meer rondes draaien.

Effect op zeugen

Over het effect op de zeugen is er in de praktijk veel twijfel, namelijk over de vraag of zeugen zich met die week extra niet nog meer weggeven. Maar op de bedrijven die Pappot begeleidt, blijkt dat de zeugen in de vijfde lactatieweek al beginnen te herstellen: “De zeugen moeten dan ook niet extra bijgevoerd worden, anders worden ze in het kraamhok berig. Als je ze gewoon doorvoert zoals in de voorgaande weken, vallen ze niet af.”

Na het spenen hebben zeugen een betere conditie en komen na insemineren minder vaak terug. Het herstel van de zeugen werkt ook door in de volgende toom biggen. Het aantal levend geboren biggen kan met een halve big per worp toenemen. Ook is de nieuwe toom biggen uniformer.