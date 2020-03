Koop van Duitse bedrijven Straathof afgerond

Het Zwitserse Terra Grundwerte mag zich eigenaar noemen van LFD Holding, de voormalige Straathof-bedrijven.

De overname van Duitslands grootste biggenfokbedrijf LFD door het Zwitserse Terra Grundwerte is in kannen en kruiken. Alle formaliteiten zijn afgerond, laat LFD Holding weten. Terra Grundwerte neemt Landwirtschaftliche Ferkelzucht Deutschland (LFD) in zijn geheel over, inclusief de 400 personeelsleden.

Alle locaties blijven

Het hoofdkantoor blijft in Genthin (deelstaat Sachsen-Anhalt). De bestaande productielocaties blijven allemaal draaien. De curator die toezicht hield over de voormalige bedrijven van Adriaan Straathof in Duitsland is tevreden over de overname en van mening dat wordt vastgehouden aan de ingezette koers van LFD. De betrokken partijen hebben afgesproken geen mededeling te doen over de prijs.

Beroepsverbod Straathof

LFD houdt op elf locaties gezamenlijk 55.000 zeugen. In 2015 werd Straathof genoodzaakt afstand te doen van zijn Duitse bedrijven. In Duitsland heeft hij een beroepsverbod.