Europa slacht minder varkens in 2019

De varkensproductie in de Europese Unie laat een veer in 2019. In totaal slachtten de lidstaten 244,97 miljoen varkens.

De EU-lidstaten kregen afgelopen jaar 244,97 miljoen varkens aan de haak. Dat is 1,4% minder dan voorgaand jaar. In een aantal landen die toonaangevend zijn voor de varkenshouderij staat de productie flink onder druk. Dit zijn Polen, Duitsland en Denemarken. In Spanje en Nederland krijgen de slachterijen iets meer varkens aan de haak. In Frankrijk is de productie stabiel.

Voor dit jaar gaan de Europese statistici ervan uit dat de productie van varkens verder afneemt. Die daling is 3,2% in 2020.

Varkensprijs hoog door krap aanbod

De hoge varkensprijs is dus enerzijds het gevolg van de sterke vraag uit China en andere Aziatische landen, en anderzijds speelt het krappe varkensaanbod een rol. In de laatste weken van februari kregen de Duitse slachterijen minder dan 900.000 varkens per week aan de haak. Afgelopen winter waren er weken dat in Duitsland meer dan een miljoen varkens werden geslacht. Duitsland is het land dat de meeste varkens slacht in Europa en zet ook de toon voor de prijs.

krapte op biggenmarkt

In een analyse in het Duitse Wochenblatt schrijft marktdeskundige Albert Hortmann-Scholten dat het biggenaanbod momenteel zeer krap is. Duitse mesters zijn € 110 kwijt voor een big, inclusief toeslagen en btw. Voor de mester is het risico fors om zulke dure biggen op te leggen. Want niet zeker is dat de varkens begin van de zomer € 2 per kilo of meer opbrengen, stelt Hortmann-Scholten. Dat is wel de prijs die een mester nodig heeft om met deze biggenprijs uit de kosten te komen.