Duitse slachters niet happig op Improvac-beren

De meeste Duitse slachterijen geven de voorkeur aan varkens die als big bij de castratie volledig zijn verdoofd via inhalering. Varkenshoudersbond ISN is daar niet blij mee.

Dat blijkt uit een rondvraag van het Bundesinformationszentrum der Landwirtschaft (BZL) bij de tien grootste varkensslachters. Daaronder zitten ook ‘de grote drie’ Vion, Tönnies en Westfleisch.

Uit de reacties blijkt dat de slachterijen minder voorkeur hebben voor onbehandelde beren en beren die zijn behandeld met Improvac. Dit middel gaat berengeur tegen (‘immunocastratie’), zodat castratie niet meer nodig is. Sommige kleinere slachters wijzen vaccinatie helemaal af.

Beperkte afzet voor Improvac-beren

Westfleisch, Tönnies en Vion verwerken al Improvac-beren. Echter, voor de afzet zien zij vooralsnog alleen mogelijkheden in een niche van de markt. Afrekeningsverschillen wil Vion desondanks niet invoeren.

Marktleider Tönnies accepteert eveneens alle varkens, maar Improvac-beren worden net als bij Westfleisch ‘slechts projectmatig’ afgenomen. Tönnies rekent ze af met een malus van € 0,03 per kilo op de notering. Dat is volgens deze slachter nodig vanwege de sensortechniek die nodig is bij de verwerking. Voor wat betreft de berenproductie stellen de drie grote slachters vast dat de afzet beperkt mogelijk is.

Verdoofd castreren per 2021 verplicht

Per 2021 is verdoofd castreren verplicht in Duitsland. Deze plicht is eerder met twee jaar uitgesteld omdat de sector buitengewoon veel moeite had met de omzetting van de verdovingsplicht in de praktijk. Behalve de tien grootste zijn een aantal kleinere regionale slachters bevraagd.

Het Deense Danish Crown bevindt zich niet onder de ondervraagde slachters, hoewel dit concern een grote speler is in Duitsland. Deense varkenshouders die leveren aan deze slachterij, behandelen de biggen voornamelijk na plaatselijke verdoving.

ISN: slachterijen wentelen problemen af op varkenshouder

Slachterijen wentelen de oplossing van de problematiek rond de verdovingsplicht kennelijk af op de varkenshouders. Dat verwijt de Duitse belangenbehartiger voor varkenshouders ISN de slachterijen in een reactie op de uitkomst van de rondvraag. Alle methodes voor verdoving worden geaccepteerd, maar niet gelijkwaardig behandeld, aldus ISN. Bijzonder negatief is volgens de bond dat – op een na – alle slachterijen op de rem staan bij de kwestie Improvac.

ISN: “Hoewel wordt aangegeven dat ze voor immunocastratie zijn, zijn de afrekeningensverschillen niet echt een stimulans om dit als oplossing te kiezen. Dat is schijnheilig. Juist de top 3 van de slachterijen zou er goed aan doen de vaccinatie tegen berengeur gelijkwaardig te behandelen.”