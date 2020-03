Afwijkende streptokok bij zeugen gevonden

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) meldt in de Veekijker Monitor drie gevallen van zeugenbedrijven waar zeugen geïnfecteerd waren met streptococcus zooepidemicus.

Op een bedrijf stierven vorig voorjaar in korte tijd 30 drachtige zeugen van de 1.600 aanwezige zeugen. De onderzochte dieren vertoonden tekenen van sepsis en ontstekingen van bijholten en hersenen. Streptococcus zooepidemicus komt voor bij mensen, paarden, honden en varkens en kan een ernstig ziektebeeld veroorzaken met pneumonie, sepsis en hersenvliesontsteking.

Ook streptokok in Canada gevonden

Ook in Canada werd afgelopen zomer een ziektebeeld onder zeugen beschreven dat sterk overeenkwam met het door GD beschreven beeld. De Canadese streptococcus zooepidemicus komt overeen met virulente stammen in China en een virulente stam die in Engeland de paardenziekte droes veroorzaakt. Uit nader onderzoek van de in Nederland aangetroffen stam blijkt dat deze afwijkt van de doorgaans aangetroffen stammen. Vergelijking met de Canadese stam moet nog plaatsvinden. GD adviseert dierenartsen bij sterfte van zeugen de bacterie te overwegen als mogelijke oorzaak.