Aanmelden Beste Idee van Varkensland tot 30 maart

Voor de 5e keer organiseren Coöperatie Varkensartsen en VKON het Beste Idee van Varkensland.

Dit jaar gaat het voor het tweede jaar op rij om een landelijke verkiezing. Varkenshouders, dierenartsen en sectorpartners worden opgeroepen om toekomstgerichte ideeën voor de varkenshouderij voor 30 maart in te dienen.

Uit de inzendingen worden 5 ideeën gekozen die verder ontwikkeld worden en op 13 mei worden gepresenteerd. Inmiddels zijn er al 26 inzendingen. Een daarvan is de winnaar van de studentenchallenge die afgelopen najaar werd georganiseerd. Het concept ‘leef bewust, draag varken’ met kleding en sieraden met varkens is automatisch geplaatst voor de finale.

Inzendingen van de afgelopen jaren zoals de euthanasie-beslisondersteuner van Anoxia en de mobiele slachterij zijn inmiddels in gebruik of ver in ontwikkeling voor gebruik.