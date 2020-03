AVP schuift verder richting Duitse grens

Afrikaanse varkenspest (AVP) is in westelijk Polen nog een klein stukje verder opgeschoven naar de Duitse grens.

Deze week werd bekend dat een besmet wild zwijn is gevonden op 10,5 kilometer van Duitsland. Het dier werd aangetroffen bij het dorp Mieszków, 16 km ten westen van de Poolse stad Zary en 14 km ten oosten van de Duitse grensplaats Bad Muskau. Het is niet de eerste vondst in de buurt van Zary; deze week lagen er nog 2 meer. Tot dusver lag de ‘recordhouder’ op 12,5 km van de Duitse grens. Dat dier werd ook nabij Zary gevonden, halverwege januari, op zo’n 11 kilometer van de huidige vindplaats.

Het nieuws komt in een week waarin ook de eerste commerciële boerderij een uitbraak van AVP rapporteerde in westelijk Polen. Een boerderij met 23.700 varkens in het hart van het getroffen gebied liet weten dat circa 135 dieren waren bezweken. De rest van de dieren moest worden geruimd.

Duitsland: tweede varkensproducent in Europa

De nabijheid van Duitsland maakt de vondst relevant, omdat het land de tweede varkensproducent van Europa is. Een flink deel van biggen die in Nederland en Denemarken wordt geproduceerd gaat ook nog eens de grens over naar Duitsland voor het vleesvarkenstraject. Zou een besmet zwijn in Duitsland worden gevonden, dan heeft dat waarschijnlijk consequenties voor de export. Besmette zwijnen dicht tegen de grens zorgt voor grote onrust onder Duitse varkenshouders.

Maart: besmette wilde zwijnen op 209 plekken in Polen

Het Poolse Centrale Veterinaire Inspectoraat (CVI) rapporteert doorgaans eerst de vindplaatsen, en op een later moment wordt ook duidelijk hoeveel dieren op elke plek waren gevonden. In maart 2020 zijn nu al 209 vindplaatsen gecommuniceerd vanuit westelijk Polen, wat een forse stijging is in vergelijking met februari (143) of januari (110).

Het virus is al sinds 2014 in Polen, maar sinds november vorig jaar maakte het de sprong naar westelijk Polen. Sindsdien heeft het CVI in totaal 568 vindplaatsen doorgegeven in westelijk Polen, verspreid over drie provincies:

• Lubusz (463)

• Groot-Polen (95)

• Laag-Silezië (10)

In overig Polen, in vijf provincies in het oosten, blijft men ook besmette karkassen aantreffen. In geheel Polen zijn alleen al in 2020 in totaal meer dan 1.600 besmette wilde zwijnen gevonden.