ABAB: zorg voor een buffer

Varkenshouders doen er goed aan om zeker ook na een goed financieel jaar als 2019 de bedrijfsresultaten te analyseren en verbeterpunten vast te stellen. Dit stelt bedrijfsadviseur Remco Janssen van ABAB Accountants en Adviseurs.

De gemiddelde ABAB-voerwinst over 2019 komt voor zeugenbedrijven boven de € 1.000 per zeug en voor vleesvarkens iets boven de € 100 per gemiddeld aanwezig vleesvarken uit. Met het geld dat nu verdiend wordt, is het zaak dat bedrijven zich klaarmaken voor de toekomst.

Zorg voor een buffer

Janssen adviseert daarnaast om nu te zorgen voor een buffer. Richtlijn hiervoor is € 300 per zeug en € 40 per vleesvarken, een hoger niveau dan in het verleden gesteld werd. De prijzen gaan op enig moment naar beneden. Ondernemers moeten beseffen dat banken bij een volgend prijsdal niet zo makkelijk zullen bijspringen; dit geldt ook voor crediteuren.

Afhankelijk van strategie en ambitie van de ondernemer is het belangrijk om te bekijken hoe de resultaten zich verhouden ten opzichte van het gemiddelde van de sector op de lange termijn. “Binnen ABAB werken we met het kengetal productieresultaat om rendement op geïnvesteerd vermogen inzichtelijk te maken. Productieresultaat is voerwinst minus toegerekende kosten en arbeid. Vervolgens delen we het productieresultaat door een berekende huisvestingswaarde van het bedrijf op basis van de beschikbare huisvesting. In een gemiddeld jaar komt een gemiddeld bedrijf uit op € 70 per € 1.000 huisvestingswaarde, een ondernemer die wil ontwikkelen moet streven naar een productieresultaat van € 125 per € 1.000 huisvestingswaarde. Met deze € 125 is een ondernemer namelijk in staat om versneld af te lossen en vervolgstappen te zetten. De toppers in de markt scoren niveaus van € 150 productieresultaat”, stelt Janssen.