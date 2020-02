Boerderij in West-Polen test negatief op AVP

Zorgen over een mogelijke uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in westelijk Polen blijken vals alarm.

Tests met meer dan 60 monsters bij het Nationaal Veterinair Instituut in Puławy leverden allemaal een negatief resultaat op, bericht de Poolse landbouwtitel Farmer.pl.

In de loop van donderdag sijpelden berichten door dat er mogelijk voor het eerst AVP was gevonden op een boerderij in westelijk Polen. Het virus is al sinds november 2019 in deze regio, maar tot op heden was dat beperkt gebleven tot wilde zwijnen, verspreid over de provincies Lubusz, Neder-Silezië en Groot-Polen. De laatste provincie is de belangrijkste varkensprovincie van Polen.

De bewuste boerderij staat in de buurt van Kościan en heeft circa 1.000 dieren. Wat de varkens wel mankeert, moet nog worden onderzocht.