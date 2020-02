Twee kadavers wilde zwijnen aangespoeld

Donderdag spoelden twee dode wilde zwijnen aan op het strand. Vermoedelijk komen de kadavers uit Frankrijk of Portugal.

De Faculteit Diergeneeskunde onderzoekt een van de bij IJmuiden en Noordwijk aangespoelde kadavers van wilde zwijnen. Waarop het dier precies wordt onderzocht, kon de woordvoerder van de faculteit nog niet zeggen. Afrikaanse varkenspest behoort tot de mogelijkheden gezien de situatie in diverse Europese landen.

De kadavers werden donderdag geborgen. In IJmuiden ging het om een kadaver van 160 kilo dat in zo een verregaande staat van ontbinding was dat het onbruikbaar is voor onderzoek. Daarom is het gelijk naar de destructor afgevoerd.

Vermoedelijk Zuid-Europees

De herkomst van de wilde zwijnen is volgens een medewerker van de dierenambulance een raadsel. In de Noord-Hollandse duinen leven geen wilde zwijnen. Het vermoeden is dat de dieren uit Frankrijk of Portugal komen en door de storm naar het noorden zijn gedreven. Polen als herkomstland lijkt onwaarschijnlijk.

Denemarken vond al eerder zwijnen

In Denemarken zijn afgelopen jaar meerdere zwijnen op de kust aangespoeld. Daar bestaat het vermoeden dat de aangespoelde dieren uit Polen kwamen. Wilde zwijnen zijn goede zwemmers. De Denen gaan ervan uit dat de zwijnen van het Poolse vasteland naar een eiland voor de kust zwommen en daarbij verdronken. Denemarken onderzoekt aangespoelde zwijnen niet, ook niet op Afrikaanse varkenspest.