Teleporc-prijs knalt weer richting € 2-grens

Er komt krapte aan varkens in Duitsland. Na een reeks van 4 consequente stijgingen met € 0,01 of € 0,02 per kilo, schiet de veilingprijs van internetbeurs Teleporc nu met € 0,06 omhoog.

Duitse slachterijen gaan actiever de markt op om hun haken vol te houden, zo merken ook Nederlandse handelaren. Maar dat kwam ook heel duidelijk naar voren op internetbeurs Teleporc. Ondanks dat er voor de vrijdagveiling het hoge aantal van 14 partijen waren aangemeld – normaal zijn dat er 9 of 10 -, gingen de koppels als warme broodjes over de toonbank. De eerste partij ging al direct van de hand voor het niveau van het hoogste bod van de dinsdagveiling: € 1,95 per kilo. Biedingen bleven tegen elkaar opvliegen. Twee partijen benaderden de magische € 2 door na 15 biedingen af te slaan op € 1,99 per kilo. Eén partij schoot er wel doorheen en eindigde op € 2,01.

Het verloop van de Teleporc-veiling, waar vooral kleine en middelgrote slachterijen dieren kopen, is opvallend

Alle 2.070 varkens verdeeld over 14 aangeboden partijen werden vlot verkocht. Waar de gemiddelde veilingprijs de afgelopen 4 veilingen gestaag met € 0,01 of € 0,02 per keer vooruitgang boekte, schiet deze nu ineens met € 0,06 per kilo omhoog. De notering komt daarmee op gemiddeld € 1,98 per geslacht gewicht.

Grote slachterijen willen niet verhogen

Het verloop van de Teleporc-veiling, waar vooral kleine en middelgrote slachterijen dieren kopen, is opvallend. De grote Duitse slachterijen trappen al een paar weken stevig op de rem. Ze gingen deze week slechts morrend overstag om hun varkensprijs met € 0,03 te verhogen naar € 1,85 per kilo. Ze versleten de eis van producentenzijde om te verhogen als irreëel. Ze wijzen daarbij op het stilvallen van de afzet naar China en naar de grotere concurrentie op de Europese markt. Daar zetten vooral Duitse slachterijen nu volop op af om toenemen van voorraden te voorkomen, want die zijn een groot risico op waardevermindering wanneer AVP vanuit Polen Duitsland in zou trekken.