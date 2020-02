Stoplichtmodel antibioticagebruik varkenshouderij blijft

In 2019 nam de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) nieuwe benchmarkwaarden voor het antiobticagebruik in de veehouderij in gebruik.

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) pleitte succesvol voor het gefaseerd invoeren. Vanaf volgend jaar vervalt voor de zeugen en vleesvarkens de signaleringswaarde en wordt de actiewaarde teruggeschroefd naar 7 dierdagdoseringen (ddd). In 2022 wordt dat 5 ddd. Ook voor gespeende biggen De huidige waarden van zeugen en vleesvarkens liggen op driekwart van de bedrijven al onder deze signaleringswaarde. De POV heeft voorgesteld om ook voor gespeende biggen het stoplichtmodel in stand te houden. Hierover heeft de SDa nog geen besluit genomen. De sector blijft voorlopig de signaleringswaarde van 20 ddd en actiewaarde van 40 ddd hanteren.