Preferent K.I. houdt de verkoop nog in de benen

De krimpende zeugenstal heeft nog geen effect op de sperma-afzet van Preferent K.I. Dit jaar is onzeker.

Preferent K.I. heeft afgelopen jaar 1,25 miljoen doses sperma verkocht. Het volume is gelijk aan 2018. Commercieel directeur Kor Mast is tevreden over dit resultaat omdat de zeugenstapel volgens hem 4 à 5% kromp in 2019. Een belangrijke reden is de stoppersregeling, maar er stoppen ook varkenshouders omwille van hun leeftijd of omdat ze door de toenemende regeldruk uitgeblust raken.

Opnieuw krimp van 5% dit jaar

Het ki-bedrijf houdt er rekening mee dat de zeugenstapel dit jaar opnieuw 5% krimpt. Dit percentage kan ook zomaar stijgen tot 8, als blijkt dat veel zeugenhouders tekenen voor deelname aan de warme sanering door het ministerie van LNV. Preferent heeft wel scenario’s klaarliggen voor de reactie op een flinke daling van de zeugenstapel, maar ziet zich voorlopig niet genoodzaakt deze nu al toe te passen.

Preferent K.I. heeft afgelopen jaar 1,25 miljoen doses sperma verkocht. - Foto: Bert Jansen

Meer spek

De trend om eindberen te gebruiken met meer spek is al enige jaren gaande in Nederland. Deze ontwikkeling zet door, net als de toenemende belangstelling voor Duroc. Zelfs ook voor biggen die naar Duitsland gaan. Kor Mast: “Daar zit beweging in.”

PRRS-schade

Bedragen noemt Mast niet, maar Preferent K.I. heeft begin dit jaar een enorme schadepost gehad. In een van de drie stallen in Lierop is PRRS gevonden. Alle 94 beren in deze stal zijn geruimd. De twee andere stallen zijn tijdelijk gesloten voor productie, tot 5 februari. Toen bleek dat de beren daar negatief testten op het virus.

De besmette stal is gereinigd en ontsmet en wordt vermoedelijk half maart herbevolkt. Preferent K.I. wil snel weer PRRS-vrij zijn. Het tekort aan sperma wordt tijdelijk gekocht van het Duitse ki-bedrijf GFS.

Insleep door ongedierte

Veruit het meest waarschijnlijk is dat het PRRS-virus via ongedierte bij de beren kon komen. Alle andere besmettingswegen zijn onder de loep genomen, waarna het erg onlogisch lijkt dat het virus daarover binnen kwam.