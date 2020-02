Nieuwe PRRS-variant via lucht in Deens KI-station

De PRRS-besmetting met een nieuwe virusstam in een Deens KI-station is waarschijnlijk ontstaan door verspreiding via de lucht vanuit een naburig varkensbedrijf. Dat concludeert Seges Svineproduktion na een onderzoek van de affaire, die vorig jaar grote opschudding veroorzaakte in de Deense sector.

Via het KI-station in Horsens (Jutland) besmette het nieuwe virustype veel andere bedrijven. Voor dat de besmetting zich voordeed, was het KI -station PRRS-negatief, verklaart Seges Svineproduktion, de bedrijfsadvies- en economische dienst voor de varkenshouderij en onderdeel van landbouwsectorfederatie LF.

Twee PRRS-vaccins vormen basis nieuwe variant

De nieuwe virusvariant is ontstaan uit twee verschillende PRRS-vaccins die gelijktijdig werden gebruikt, namelijk Unistrain PRRS en Suvaxyn PRRS MLV. “De nieuwe variant werd retrospektief ook gevonden in een bedrijf op een afstand van circa 6 kilometer van het KI-station, waar beide vaccins in gebruik waren. Het is daarom overwegend waarschijnlijk dat de nieuwe recombinante PRRS1-variant ontstond in het buurbedrijf. Hoe deze nieuwe variant in het KI-station terechtkwam, is onbekend. Het is echter bekend dat PRRS kan worden verspreid via de lucht”, schrijft Seges Svineproduktion letterlijk in een 13 februari gedateerde mededeling op zijn website.

PRRS staat voor porcine reproductie en respiratie-syndroom en stak voor het eerst de kop op in het begin van de jaren negentig. Het virus doet zich sindsdien over de hele wereld voor in de varkenshouderij, geeft Seges Svineproduktion als achtergrondinformatie mee.