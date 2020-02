Extra geld voor opkoop varkenshouderij

De opkoopregeling varkenshouderij wordt uitgebreid. Landbouwminister Carola Schouten wil alle aanmeldingen die aan de voorwaarden van de regeling voldoen de kans bieden aan de regeling mee te doen. Haagse bronnen bevestigen een bericht van de Telegraaf daarover.

Voor de regeling hebben zich meer dan 500 varkenshouders aangemeld. Het kabinet heeft € 180 miljoen beschikbaar, onvoldoende om alle aanmelders in aanmerking te laten komen voor de regeling.

De regeling was aanvankelijk bedoeld om overlastgevende bedrijven te saneren. Later is als extra argument ook de oplossing van de stikstofproblematiek door het kabinet aangevoerd voor de regeling.

Geld komt bovenop nieuwe opkoopregeling

Hoeveel extra geld voor de regeling nodig is, hangt onder meer af van het aantal bedrijven dat aan de voorwaarden voldoet. Het extra geld zal worden vrijgemaakt in de voorjaarsnota, meldt de Telegraaf.

De extra gelden voor de warme sanering van de varkenshouderij komen bovenop de € 350 miljoen die het kabinet uittrekt voor een nieuwe opkoopregeling, die eerder deze week al uitlekte.