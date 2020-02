Eurocommissaris wil aanpak intensieve varkenshouderij

De Poolse Europese landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski vindt dat actie tegen de intensieve veehouderij nodig is.

In een bericht op Twitter maakte de Pool duidelijk dat hij vindt dat de verduurzaming van de landbouw gepaard gaat met een aanpak van ‘het probleem van de intensieve varkenshouderij in sommige Europese landen’.

In een aanvullend Twitter-bericht noemde Wojciechowski Nederland, Denemarken en België als de meest intensieve varkenslanden.

De Europees Commissaris vindt dat de varkenshouderij niet een industrie moet worden in maar enkele landen, terwijl in andere landen de varkenshouderij verdwijnt. “Er zijn meer varkens in Denemarken dan in heel Polen”, constateert de Europees Commissaris.

Innovatieve varkensbedrijven

De uitlatingen van de Pool hebben geleid tot vragen van Belgische, Deense en Nederlandse Europarlementariërs, onder wie VVD‘er Jan Huitema. Zij willen weten waarom de Europees Commissaris zich specifiek richt tot enkele landen, terwijl in die landen ook sprake is van innovatieve varkensbedrijven, ook op gebied van duurzaamheid.

Landbouwminister Carola Schouten heeft kennis genomen van de uitspraken van de Europees Commissaris, maar kon daar donderdag 13 februari nog niet inhoudelijk op reageren.