Duitse vleesvarkensprijzen stijgen hard

Voor het eerst dit jaar zijn de Duitse slachterijnoteringen voor vleesvarkens door de barrière van € 2 gegaan.

De Vereinigungspreis kwam op woensdagmiddag 26 februari met het schot voor de boeg van € 2,02 per kilo geslacht gewicht, waarna zowel Tönnies als Vion GmbH volgden. Het is de hoogste Duitse prijs voor vleesvarkens sinds de top van € 2,03 op 11 december vorig jaar. Op de Internetbeurs werd op 25 februari al een prijs van € 2,09 gerealiseerd, gelijk aan de top van december 2019. De commentaren van zowel Boerenorganisaties als van slachterijen noemen als hoofdoorzaak het krappe aanbod aan varkens.

Onzekerheid over gevolgen coronavirus

In eigen land blijven de verhogingen van de vleesvarkens nog beperkt tot € 0,04 à € 0,05 per kilo. Vion Nederland noemt in een commentaar onzekerheid over de gevolgen van het coronavirus als een van de redenen voor beperkte vraag naar (varkens-)vlees