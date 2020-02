Duitse ISN ziet niets in sanering varkenshouderij

Het bestuur van de Duitse belangenbehartiger voor de varkenshouderij ziet geen heil in een warme sanering. Ze is tegen overheidsingrijpen.

De Duitse belangenbehartiger voor de varkenshouderij (ISN) ziet niets een warme sanering van de sector, zoals in Nederland loopt. Dat vertelde ISN-directeur Torsten Staack dinsdag tijdens de jaarvergadering van de vereniging.

Staack: “De ISN is een organisatie voor marktgerichte varkenshouders. Overheidsingrijpen is niet een strategie die wij voor ogen hebben. Dat komt de markt uiteindelijk niet ten goede.”

Wel bediscussieerd

Bij de ISN is het thema saneren wel besproken in het bestuur. De conclusie is dat het onwenselijk is. De vrees is onder meer dat de uitgekochte boeren met een zak geld vertrekken en de centen bijvoorbeeld in het buitenland herinvesteren in de varkens. Daar is de sector niet bij gebaat, vertolkt de ISN-directeur het bestuursstandpunt.

Natuurlijke krimp

De Duitse varkenshouderij staat daarentegen al jaren onder druk, met een sterke krimp tot gevolg. Het ontbreekt de varkenshouders aan kaders waarbinnen ze hun bedrijven kunnen ontwikkelen. Een vergunning krijgen is vrijwel onmogelijk.

De onzekerheid leidt er toe dat het aantal varkens is gekrompen tot 25,9 miljoen dieren. Het kleinste aantal sinds 2004. Het aantal zeugen is in 20 jaar tijd met 800.000 dieren afgenomen, tot 1,7 miljoen eind vorig jaar. Parallel aan de krimp van de zeugenstapel groeit de biggenimport. De import steeg in 20 jaar tijd van 1,3 miljoen biggen naar ruim 10,5 miljoen in 2019. De biggen komen hoofdzakelijk uit Denemarken en Nederland.

Varkensvlees verliest terrein

Tenslotte is varkensvlees minder geliefd bij de Duitse consumenten. De consumptie zakte afgelopen decennium 10%, tot 35 kilo per hoofd van de bevolking in 2019.