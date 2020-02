Darmaandoening Pia is hardnekkige ziekte

Na herbevolking met SPF-varkens, vrij van Pia, steekt binnen 1,5 jaar de darmaandoening weer de kop op.

Dat stelde Ken Steen Pedersen, professor vee-diagnostiek in Kopenhagen tijdens een congres van MSD over de de darmaandoening Pia. Die wordt veroorzaakt door de bacterie Lawsonia intracellularis.

Productieresultaten

In Denemarken zijn 11 zeugenbedrijven leeggedraaid, ontsmet en herbevolkt met SPF-zeugen die vrij waren van de bacterie. De productieresultaten met deze dieren waren fenomenaal. Zo was de daggroei van de biggen in de eerste weken na spenen al ruim 600 gram. Ondanks alle preventieve maatregelen raakten alle bedrijven binnen 12 tot 18 maanden weer besmet met de bacterie. ‘De ziekte sloeg direct zeer hard toe’, aldus de CEO van de grootste Deense dierenartsencombinatie Øvet.

De manier waarop de ziekte de bedrijven binnenkwam is onbekend. “Dat is ook het grootste probleem bij de hele aanpak van deze ziekte. De transmissie binnen bedrijven en binnen en de tussen dieren is een groot raadsel”, aldus Pedersen.

De Deen adviseert gericht mestmonsters te analyseren. Een preventieve vaccinatie is volgens hem het parool zodra in diergroepen het aantal Lawsonia-cellen boven 1 miljoen per gram mest komt.

Alle varkens dragen bacterie

Uit onderzoek blijkt dat nagenoeg alle varkens wereldwijd de bacterie bij zich hebben. Dat leidt pas tot Pia als het dier stress heeft. Pia komt voor in zowel een acute als een sluimerende vorm. De ziekteverschijnselen zijn vaag en lopen van onregelmatige koppels, groeivertraging en een slechtere voederconversie tot zichtbare diarree en plotselinge sterfte bij zware varkens. Er zijn 2 vaccins tegen beschikbaar op de markt.