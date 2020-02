Biggenexport loopt in 2021 onverstoord door

De toekomstige Duitse castratiewetgeving heeft geen effect voor Deense en Nederlandse exporteurs van biggen.

Dat is de verwachting van deskundigen in Duitsland, waaronder belangenbehartiger ISN. Vanaf 1 januari 2021 is onverdoofd castreren van biggen verboden in Duitsland. Voor importbiggen geldt de Duitse wetgeving echter niet. Het is ook onwaarschijnlijk dat het Duitse, private kwaliteitssysteem QS de binnenlandse regelgeving overneemt voor importbiggen. De invloed van QS reikt simpelweg niet zover dat het kan afdwingen hoe buitenlandse veehouders werken, laat staan dat QS kan handhaven.

Voor QS is het voldoende als dieren zijn behandeld conform de nationale regels. In Nederland is dat verdoving met CO2 en wordt voor exportbiggen naar Duitsland napijnbestrijding verlangd. In QS hebben vleesverwerkers en de levensmiddelenhandel de grootste stem. Deze ketenspelers zullen geen dam opwerpen voor importbiggen, met gevolg dat het Duitse varkensaanbod verder achteruit loopt. Dat verhoogt voor hen de inkoopprijs van varkensvlees.

Invloed supermarkten

De enige partij die kan afdwingen dat Nederlandse boeren conform de Duitse wet hun exportbiggen castreren, zijn de supermarkten. Zij kunnen aan hun inkoopcriteria expliciet voorwaarden toevoegen over castratie, ook voor importbiggen. Maar de kans dat dit gebeurt, wordt klein geacht. Nederlandse biggen die in Duitsland zijn gemest, krijgen het predicaat Duits. Een importbig dat onder de 30 kilo wordt opgelegd, wordt gezien als opgegroeid in Duitsland.

Duitsland voert een significant deel van de biggen in. Afgelopen jaar kregen de slachterijen 55,1 miljoen varkens aan de haak, waarvan 51,8 dieren in Duitsland zijn gemest. De rest zijn importvarkens. Van de 51,8 miljoen varkens van binnenlandse herkomst zijn er 10,6 miljoen als big geïmporteerd. Denemarken exporteerde in 2019 6,3 miljoen biggen naar Duitsland, Nederland 4,3 miljoen.

Vier alternatieven

In Duitsland staat castratie bovenaan op de agenda van de varkenssector. Er liggen vier alternatieven op tafel voor het onverdoofd castreren: volledige narcose met gebruik van isofluraan. Immunocastrie. Het mesten van intacte beren. En de laatste optie is volledige verdoving door een injectie, met gebruik van ketamine.