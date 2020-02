Bens: ‘Kostprijs varkenshouderij niet te hoog’

Nederlandse varkenshouders die tiptop draaien hebben een vergelijkbare kostprijs als hun Spaanse collega‘s.

De kostprijs vormt geen sta-in-de-weg voor de ontwikkeling van de Nederlandse varkenshouderij. Dat zegt Paul Bens, directeur van DLV Advies. Bens stelt dat Nederlandse varkensbedrijven die technisch en financieel top draaien een kostprijs hebben die vergelijkbaar is met Spanje. De Spaanse integraties rekenen met een kostprijs van € 1,05 per kilo levend gewicht. De ‘toppers’ in Nederland kunnen voor € 125 een varken produceren, dat 120 kilo weegt. Het big kost € 45. Vervolgens gaat er voor € 55 voer in en komt er nog € 25 bij voor mest, de stal en de gezondheidskosten. De kostprijs van deze bedrijven komt overeen met de Spanjaarden.

De vraag naar varkensvlees is wereldwijd goed

Kostprijs minder leidend

Wel zijn de kostprijsverschillen tussen bedrijven in Spanje veel kleiner dan tussen bedrijven in Nederland. De kostprijs waar Spaanse integraties meer rekenen, vormt de basis in heel het land. In Nederland is de kostprijs veel minder leidend in de prijsvorming.

Concurrerende prijs

Bens ziet het positief in voor de vleesvarkenshouderij in Nederland. De vraag naar varkensvlees is wereldwijd goed. Dierziekten spelen daarbij een grote rol. Tevens weerhouden dierziekten investeerders ervan om geld te steken in varkensvleesproductie. Dat is te onzeker. De markt is constant, met af een toe een aanboddip en dus hoge opbrengstprijzen. Tenslotte is de achterstand die Nederland had ten opzichte van Duitsland in de verwaarding van het vlees voorbij. Nederlandse slachterijen betalen een concurrerende varkensprijs, constateert Bens.