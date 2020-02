België slacht 3% minder varkens

Belgische varkensslachterijen hebben in 2019 10,7 miljoen varkens geslacht, dat zijn er 3% minder dan een jaar eerder.

Het gemiddelde geslacht-gewicht steeg van 95,5 naar 96,9 kilo. Dit blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau StatBel.

Aantal slachtingen in België onder niveau 2017

Met deze daling komt het aantal slachtingen weer onder het niveau van 2017 liggen. De opleving van 2018 is aan de uitbraak van Afrikaanse varkenspest toe te schrijven, waardoor Belgische varkens tijdelijk niet geëxporteerd konden worden.

Nederland importeert steeds minder Belgische varkens

In 2019 importeerde Nederland volgens RVO.nl 11.880 Belgische vleesvarkens, tegen 243.356 in 2018. Daarmee zet de sterk dalende lijn door. In 2017 werden nog ruim 578.000 Belgische varkens in Nederland geslacht, in 2016 waren dat er net geen 500.000.