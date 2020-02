Agrifirm en MS Schippers willen biggenopfok verbeteren

Veevoederbedrijf Agrifirm en MS Schippers introduceren een concept om de resultaten in de biggenstal te verbeteren.

Ze noemen het TOP-aanpak biggen. In dit model wordt de HyCare-methode van MS Schippers opgenomen in het biggenconcept van Agrifirm. Beide bedrijven stemmen zodoende hun producten en diensten op elkaar af, met de bedoeling dat de resultaten in de biggenstal verbeteren.

Inzicht in technische resultaten

Agrifirm weet bijvoorbeeld welk zuur MS Schippers door het water doet. Daar kunnen zij rekening mee houden met de voeding. Maar beide bedrijven krijgen ook inzicht in de hygiënestatus van het varkensbedrijf en de technische resultaten van de biggen.

Biggenstal als de achilleshiel van de sector

De samenwerking is exclusief en alleen gericht op de biggenopfok. De beide bedrijven zien de biggenstal als de achilleshiel van de sector. Hier wordt het genetisch potentieel van de dieren nog lang niet benut en zijn het meeste gezondheidsproblemen, met te veel antibioticagebruik tot gevolg.

Op 90% van de bedrijven zijn bijvoorbeeld de speengewichten niet eens bekend

Mart Smolders, directeur HyCare van MS Schippers, hierover: “De biggenopfok is voor veel varkenshouders een black box. Data zijn er weinig. Op 90% van de bedrijven zijn bijvoorbeeld de speengewichten niet eens bekend. Dan wordt het lastig om verbeteringen door te voeren.”

Sturen op data

Data krijgt een deelnemende varkenshouder voldoende. In de biggenstal komen weegunits te staan die de groei vastleggen. De water- en voeropname wordt geregistreerd. En maandelijks wordt een hygiënecheck gedaan.

Alle data die hier uit komen, worden gekoppeld in het managementsysteem van de deelnemers. Beide bedrijven hebben een specialist benoemd die het concept begeleidt en data-analyses maakt.

Aftrap in maart

Het concept gaat 5 maart officieel van start, bij de opening van de nieuwe biggenstal van familie Hannen-Mevissen in Heibloem. Dit gesloten bedrijf met 1.000 zeugen gaat als eerste werken met het concept TOP-biggenaanpak. Daarnaast gaan nog 3bedrijven aan de slag met het concept. De doelstelling is dat over een half jaar opgeteld 100.000 biggen in Nederland en België meedraaien.

Intake

Met belangstellende varkenshouders vindt eerst een intake plaats. Het bedrijf moet passen binnen het concept en de varkenshouder moet open staan voor de werkwijze. Als hij niet bij elke biggenafdeling van laarzen wil wisselen, werkt het niet. Ook moet de boer bereid zijn data te delen.

De verwachtingen zijn hoog bij de initiatiefnemers. Ze gaan ervan uit dat de groei van de biggen zeker 20% omhoog gaat.