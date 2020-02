AVP-gevallen Polen volgen elkaar sneller op

De frequentie van AVP-uitbraken in Polen stijgt. Het besmet gebied breidt amper uit.

Het aantal wilde zwijnen dat bezwijkt aan Afrikaanse varkenspest (AVP) in westelijk Polen lijkt nog steeds toe te nemen. Uit cijfers van het Poolse Centraal Veterinair Instituut en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) is een stijgende lijn waarneembaar, omdat op steeds meer plekken dode zwijnen worden gevonden. De teller staat nu op 238 vindplaatsen met op zijn minst 371 getroffen zwijnen, in een gebied dat 79 kilometer bij 62 kilometer meet en drie provincies beslaat. Het dichtstbijzijnde geval lag op 12 kilometer van de grens met Duitsland en werd op 14 januari gevonden.

Oppervlak geïnfecteerd gebied groeit nauwelijks

Positief in dit verhaal is dat het oppervlak van het totale geïnfecteerde gebied in de afgelopen weken nauwelijks is gegroeid. In de meest recente update van het CVI zaten negen nieuwe vindplaatsen, waarvan zeven in de provincie Groot-Polen – het hart van de Poolse varkenshouderij. Sterkst getroffen provincie blijft Lubusz met nu 200 vindplaatsen en minimaal 311 bezweken zwijnen.