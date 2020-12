Duitsers vinden in één klap 42 besmette zwijnen

Bij nog eens 42 wilde zwijnen in de Duitse deelstaat Brandenburg is Afrikaanse varkenspest vastgesteld.

Het totaal aantal besmettingen in deze deelstaat komt daarmee op 225. Alle kadavers zijn gevonden in de bestaande besmettingsgebieden, laat het verantwoordelijk ministerie van de deelstaat weten.

Van de 42 kadavers zijn er veertig afkomstig van het Oder-eiland, in het district Märkisch-Oderland. Dit eilandje werd sinds het begin van de AVP-uitbraak in Duitsland gezien als een soort tijdbom voor nieuwe besmettingen en is daarom voorzien van een afrastering. Jagers hadden al meerdere groepen zwijnen gezien. Deze worden gevolgd. Doordat AVP vaak fataal afloopt voor wilde zwijnen zijn de meeste dieren op het eiland inmiddels dood.

Terugvechten tegen AVP

Eerder deze week ging de Duitse strijd tegen AVP een nieuwe fase in. In de eerste maanden na de uitbraak was het vooral voorkomen dat virus zich verspreidt. Nu is het zover dat wordt gestart om het virus terug te dringen. Op 10 september werd voor het eerst AVP vastgesteld in Duitsland.