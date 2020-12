Aantal zeugenslachtingen wordt teruggeschroefd

Het is de komende weken moeilijk om slachtzeugen te plaatsen.

Het aantal zeugenslachtingen wordt drastisch omlaag geschroefd. Handelaren kunnen deze week nog maar 60% van hun gebruikelijke aantallen leveren en volgende week bijna niets meer.

Teruglopende vraag richting feestdagen

Slachterijen wijzen op de teruglopende vraag richting de feestdagen. Daarnaast speelt personele bezetting in de slachterijen en bij de verwerkers ook mee. Die is lager omdat arbeidsmigranten de feestdagen in hun thuisland doorbrengen. Volgens handelaren is het aanbod niet groot. De verwachting is dan ook dat zich dit in januari weer oplost als de capaciteit weer opgevoerd wordt.

Geen verrassingen

De noteringen blijven deze week op het niveau waar ze zich al een paar weken bevinden. Ook de komende weken lijken geen verrassingen te hebben. De grootste verwerker, het Duitse Tönnies, heeft zijn notering tot 6 januari vastgezet op € 0,55 per kilo geslacht gewicht. Nederlandse noteringen volgen die doorgaans.