20% varkenshouders denkt nog over deelname sanering

Ongeveer 20% van de varkenshouders die zich hebben aangemeld voor de saneringsregeling, hebben nog steeds geen definitief besluit genomen of ze daadwerkelijk meedoen.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in reactie op vragen van de Tweede Kamer. De vertraging komt volgens haar onder ander doordat er afspraken moeten worden gemaakt met gemeenten over nieuwe bestemmingsplannen. Varkenshouders die definitief meedoen aan de Warme Sanering Varkenshouderij krijgen gemiddeld per bedrijf € 1 miljoen. De subsidie bestaat uit een marktconforme vergoeding voor het varkensrecht en anderzijds 65% van het waardeverlies voor stallen, mestkelders, voer- en mestsilo’s.

Tot 7% minder varkensrechten

Het ministerie verwacht dat er met de regeling op landelijk niveau uiteindelijk 5 tot 7% minder varkensrechten zullen zijn. Om hoeveel varkens het uiteindelijk gaat, is nog niet te zeggen. Hoeveel stikstofwinst er uiteindelijk mee geboekt wordt , is ook nog niet bekend. De verwachting is dat er begin 2021 meer duidelijkheid is.