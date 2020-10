Tönnies kampt weer met corona bij personeel

Bij de slachterij in Sögel van vleesbedrijf Tönnies zijn 36 personeelsleden besmet met corona. Deze zijn allemaal in quarantaine.

Dat schrijft het bestuur van het district Emsland, waar Sögel onder valt. Het gaat voornamelijk om personeel van subondernemingen van slachterij Weidemark, zoals deze Tönnies-locatie heet.

Extra beschermende mondmaskers

De besmettingen zijn aan het licht gekomen door testen die Tönnies zelf doorvoert. De overige personeelsleden en de contactpersonen van de positief gebleken mensen worden nu ook getest. Het district Emsland heeft ook extra maatregelen getroffen. Zo is het dragen van FFP 2-mondmaskers met hoge bescherming verplicht voor al het personeel dat zich op het fabrieksterrein van de Tönnies-slachterij bevindt.

Ramp op ramp

Slachterij Weidemark ligt dicht over de grens bij Emmen. Door deze ligging krijgt het bedrijf daarom dagelijks meerdere vrachten varkens uit Noordoost-Nederland aan de haak. Voor de Duitse varkenssector is dit nieuws een grote tegenvaller. De stallen puilen namelijk al uit met varkens. Belangenbehartiger ISN pleit er juist voor om wekelijks 50.000 varkens meer te slachten in Duitsland.