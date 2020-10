POV: meeste varkenshouders geregistreerd

Twee weken na de sluitingsdatum van de registratie van varkenshouders door de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) hebben volgens directeur Theo Duteweerd de meeste niet-aangesloten bedrijven zich laten registreren.

Precieze aantallen kan hij niet geven omdat er nog adressen in de lijst zaten van bedrijven die al gestopt waren of hobbyvarkenshouder bleken te zijn. Er zullen volgens Duteweerd ongetwijfeld varkenshouders zijn die weigeren zich te laten registreren. Die krijgen in de loop van dit najaar een alsnog een rekening van € 500 toegestuurd.

Negatieve reacties

Van een aantal varkenshouders heeft de POV negatieve reacties ontvangen over de brief waarin ook opgeroepen werd om lid te worden. Voor sommige varkenshouders leek het erop dat ze verplicht lid moesten worden. Dat was volgens de POV-directeur helemaal het doel niet, al is de organisatie er niet blij mee dat niet alle varkenshouders zich achter de belangenorganisatie willen scharen: “Als iemand als reden opgeeft dat hij geen lid wil zijn om niet te hoeven bijdragen dan spreekt er geen collegialiteit naar andere varkenshouders uit om hen hiervoor wel op te laten draaien. De onderzoeksagenda dient wel de hele sector.”