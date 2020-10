Ook Vion houdt vleesvarkensprijs ongewijzigd

De vleesvarkensnotering van vleesconcern Vion blijft deze week andermaal ongewijzigd.

Daarmee sluit Vion aan bij de overige prijzen op de varkensmarkt. Het prijsverschil met de Duitse collega’s blijft onveranderd. In Nederland is het aantal slachtingen ondanks coronaperikelen behoorlijk op niveau. Dat de Duitse prijzen geen krimp geven, is een hele opsteker, gezien het groeiende overschot aan slachtvarkens in Duitsland nu bedrijven als Tönnies en Vion er met gereduceerde capaciteit moeten werken.