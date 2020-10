Nieuwe gevallen AVP bij wilde zwijnen in Brandenburg

In de Duitse deelstaat Brandenburg zijn nog eens negen wilde zwijnen positief getest op Afrikaanse varkenspest.

In totaal is nu bij tachtig wilde zwijnen AVP vastgesteld in Duitsland. Het eerste geval is 10 september gemeld.

De besmette zwijnen zijn tot dusver allemaal gevonden in het bestaande restrictiegebied, dat twee kernzones telt. Een brandhaard zit in het district Oder-Spree. De andere haard zit in het district Märkisch-Oderland.

Andere deelstaten nog vrij van Afrikaanse varkenspest

Alleen in de deelstaat Brandenburg zijn wilde zwijnen positief getest op het virus. De andere Duitse deelstaten die grenzen aan Polen zijn nog vrij van Afrikaanse varkenspest. Ook is het virus nog niet niet vastgesteld bij commercieel gehouden varkens. De autoriteiten staan sinds kort wel toe dat de gehouden varkens in het beperkingsgebied weg mogen voor de slacht.