Kans op AVP via Duits zwijn verwaarloosbaar

De kans dat wilde zwijnen het Afrikaanse-varkenspestvirus vanuit Duitsland overbrengen naar Nederland, is verwaarloosbaar.

Dat stelt landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. De minister was na de uitbraak in Duitsland door de landbouwcommissie van de Tweede Kamer gevraagd in te gaan op de mogelijke gevolgen en de maatregelen die in Nederland zijn ingezet.

Dreiging voor Nederland onveranderd

De minister schrijft dat de besmetting in Duitsland, dicht tegen de Poolse grens, ondanks extra maatregelen van de Duitse overheid niet is voorkomen. Duitsland onderzoekt hoe de verspreiding van het virus is verlopen en welke maatregelen er moeten worden genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. In elk geval is de jacht opgeschort. De uitbraak heeft de dreiging voor Nederland niet veranderd.

Verspreiding via menselijk handelen voorkomen

Schouten vindt het vooral van belang dat verspreiding via menselijk handelen wordt voorkomen. Na de uitbraak in België, inmiddels twee jaar geleden, zijn in Nederland extra maatregelen genomen om de insleep van de ziekte te voorkomen en een eventuele uitbraak snel te ontdekken. Met verschillende betrokken organisaties zijn oefeningen gedaan en bovendien is er regelmatig overleg met de sector over de actuele situatie.