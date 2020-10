Een halve euro premie voor HyCare-varkens

Vleesverwerker Best Star Meat betaalt 50 cent premie per vleesvarken als deze volgens het HyCare-principe van MS Schippers zijn gehouden.

De premie wordt alleen uitgekeerd als een bedrijf ook werkelijk HyCare-gecertificeerd is, vertelt Chris van den Borne, HyCare-manager varkenshouderij van Schippers in Zuid-Nederland.

Eigen vleesketen

Best Star Meat heeft een eigen varkensvleesketen met boeren die voor hen Beter Leven-varkens produceren. Met HyCare wil Best Star Meat de basisgezondheid van de varkensbedrijven in hun keten verhogen, is de uitleg. Dit moet leiden tot minder gebruik van antibiotica. MS Schippers is er tevens van overtuigd dat de HyCare-varkens niet meer een salmonellascore 3 krijgen, hoog risico. Als de varkensbedrijven toch in categorie 3 komen, dan betaalt MS Schippers de abonnementskosten voor HyCare terug aan de boer.

Uitstraling

Gezonde varkens en voedselveiligheid zijn begrippen waar het vleesbedrijf zich graag mee profileert. Best Star Meat heette voorheen Meat Friends en behoort tot de Van Loon groep.