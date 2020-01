Zwitserse biggen in slaapmodus gecastreerd

In Zwitserland is onverdoofd castreren reeds 10 jaar verboden. Inmiddels zijn boer en burger tevreden over het toepassen van volledige anesthesie voorafgaand aan deze ingreep.

In Zwitserland is het castreren van beerbiggen onder volledige narcose geheel ingeburgerd, zowel onder boeren als burgers. De varkenshouders verdoven met isofluraan. Een narcosegas waarmee een big binnen anderhalve minuut van de wereld is. Dit legt Matteo Aepli uit, directeur van het Zwitserse varkensstamboek Suisag, na afloop van hun berendemo bij het Duitse ki-bedrijf GFS.

Verbod castratie in Duitsland

De Duitse varkenshouders zijn nieuwsgierig. Zij mogen namelijk over exact een jaar niet meer onverdoofd castreren. Aepli haalt de angel uit de verhitte discussies die in Duitsland woeden over dit thema. Matteo Aepli: “We hoeven verdoofd castreren niet mooier te maken dan het is. Maar we hoeven het net zo min slechter te praten dan het is.”

Kosten narcose € 1 tot € 2 per dier

In Zwitserland is onverdoofde castratie al tien jaar niet toegestaan. Biggen onder narcose brengen en een pijnstiller toedienen kost tijd en geld. Een bedrag tussen € 1 en € 2 per dier. Voordeel voor de varkenshouder is dat hij de ingreep ontspannen kan uitvoeren, zodra de biggen buiten westen zijn. De Zwitserse boeren zijn zover dat zij niet meer anders willen, betoogt de fokkerij-directeur.

Acceptatie narcose voor castratie

Afgelopen jaar is de verdovingsmethode nog sectorbreed bediscussieerd. Toen is besloten de aanpak voort te zetten. Belangrijk voor deze keuze is dat algehele narcose voor castratie breed wordt geaccepteerd onder de Zwitsers. Er is weinig maatschappelijk kritiek op de methode. De Zwitsers dienen tevens pijnstilling toe voor castratie. Daarvoor gebruikt 85% van de boeren het middel Metacam. Dit middel verlicht de napijn.

3 castratiemethoden

In Zwitserland zijn 3 castratiemethoden toegestaan:

lokale verdoving door een dierenarts

immunocastratie

algehele narcose door de boer

Op een enkele uitzondering na kiezen de varkenshouders voor laatstgenoemde methode. Het gebruik van isofluraan vraagt wel de nodige kennis en ervaring van de boer. De duur van de verdoving is belangrijk. De narcoseperiode komt ruwweg overeen met de duur van de uitslaapfase. En veiligheid is erg belangrijk met isofluraan. Het advies van de Zwitsers is dit broeikasgas in een goed geventileerde ruimte te gebruiken. Anders loopt de boer bij onjuist gebruik van het apparaat risico op hoofdpijn.

Aepli sloot samenvattend af dat algehele narcose voor castratie geen onoverkomelijke hobbel is voor de varkenshouderij. Wel is het op grote varkensbedrijven organisatorisch ingewikkeld om de techniek in te voeren, erkent hij.