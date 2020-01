Vion omarmt de vleesvervanger

De productie van vleesvervangers is voortaan een volwaardige tak bij vleesconcern Vion.

Over iets meer dan een maand rollen de eerste 6 productensoorten van de band in de voormalige rundveeslachterij in Leeuwarden. Het vleesbedrijf maakte donderdag haar herziene strategie bekend. Daarin draait het helemaal om de productie van vleesvervangers en meer ketenproductie bij vlees.

Vleesvervangers

Vion speelt hiermee in op haar verwachting dat de vleesconsumptie in Europa de komende jaren zal dalen en in andere delen van de wereld zal stijgen. Het bedrijf wil consumenten alle soorten eiwitten kunnen aanbieden. “We hebben bij Vion verstand van de productie van vlees. Dat kunnen we gebruiken bij de productie van vleesvervangers”, aldus CEO Ronald Lotgerink in gesprek met Boerderij. Het vleesbedrijf uit Boxtel richt zich daarbij op 3 verschillende soorten vleesvervangers: volledig plantaardige producten, hybride producten waarin zowel vlees als planten zijn verwerkt en het zogenoemde lab-grown meat (kweekvlees). In het laatste zijn nog geen concrete stappen genomen, maar daar het is iets waar Vion ‘zeker potentie ziet’.

CEO Vion Ronald Lotgerink: “We blijven voor 95% een vleesbedrijf."- Foto: Van Assendelft

We blijven voor 95% een vleesbedrijf

Halverwege 2020 moet de voormalige runderslachterij in Leeuwarden volledig in productie zijn om vleesvervangers te maken. Vanaf midden 2020 verwacht Vion 7.500 ton per productielijn per jaar te produceren. Het bedrijf begint met één lijn. Waar de producten te koop zullen zijn, mag Vion nog niet zeggen.

Vlees in ketens

Ondanks dat vleesvervangers meer focus krijgen, blijft vlees voorlopig het belangrijkste product voor Vion. “We blijven voor 95% een vleesbedrijf’, aldus Lotgerink. Voor de productie van vlees ziet hij toekomst in ketens, die op termijn volledig digitaal ondersteund moeten zijn. “We moeten van volume naar waarde, van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. Daarmee creëren we waarde voor zowel de boer als de retail.”

We maken deze keuze omdat de toekomst volgens ons in de ketens ligt

Lotgerink verwacht dat 70% van de vleesproductie in Nederland in ketens zoals voor AH kan plaatsvinden, wat volgens hem neerkomt op ruimte voor 7 tot 8 ketens. Hij stelt dat Vion daar vol op in zet, maar zegt dat dit wel de consequentie heeft dat het bedrijf misschien geld laat liggen in China: “We gaan voor China, daar verdienen we ook zeker geld op, maar we gaan ook voor die ketens op de thuismarkt. Je laat daardoor misschien nu geld liggen in China, maar we maken deze keuze omdat de toekomst volgens ons in de ketens ligt en er ook weer een tijd komt dat China een minder prominente rol gaat spelen. Daar willen we ons op voorbereiden.”