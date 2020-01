‘Varkensprijs blijft torenhoog mits AVP wegblijft’

Volgens de Deense marktanalist Markus Fiebelkorn blijft de Chinese vraag de varkensprijs ondersteunen.

De varkensprijs blijft torenhoog dit jaar, mits Afrikaanse varkenspest Duitsland niet bereikt. Dat vertelde Fiebelkorn, marktanalist van de Deense varkensvakbond VSP, tijdens een lezing voor ki-organisatie GFS. Fiebelkorn rekent op een gemiddelde Duitse varkensprijs van 1,91 per kilo geslacht gewicht in 2020. De Nord West-notering voor een big van 25 kilo zal gemiddelde € 64,75 per dier zijn dit jaar, voorziet de analist.

China gaat meer varkensvlees importen

Reden voor de extreem hoge varkensprijs blijft Afrikaanse varkenspest in China. Daar is de varkens vleesproductie dit jaar 41,5% lager dan in 2018. De Chinezen zullen minstens 1 miljoen ton varkensvlees meer importeren dan afgelopen jaar. Daarnaast gaat de export naar andere landen gewoon door.

Anderzijds staat de varkensvleesproductie in Europa onder druk. Uitgezonderd Spanje krimpt in alle landen met een serieuze varkenssector de productie. De zeugenstapel in de EU was eind vorig jaar 2,3% kleiner dan het jaar ervoor.

Ik acht het reëler dat wel AVP in Duitsland komt dan dat dit niet gebeurt

Mocht er toch avp uitbreken in Duitsland zal dat niet structureel zorgen voor bodemprijzen voor varkens, meent Fiebelkorn. Reden is dat de vraag naar varkensvlees simpelweg te groot is wereldwijd. Na een AVP-uitbraak in Duitsland zal een schrikeffect op gang komen en de prijs wegvallen. Niettemin is dat effect tijdelijk en trekt na verloop van enige maanden de prijs weer aan tot een niveau dat iets onder het prijspeil ligt in een situatie zonder uitbraak. Fiebelkorn wind er geen doekjes om. “Ik acht het reëler dat wel AVP in Duitsland komt dan dat dit niet gebeurt.”